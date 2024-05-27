رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كوردستان

2024-05-27 18:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بالإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كوردستان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق". وأكد السوداني خلال الاجتماع، على "المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كوردستان، كما تابع تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن". وشدد رئيس الوزراء على، "ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كوردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم"، مبيناً،