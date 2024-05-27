تخلي رجل دين عن مهامه الدينية لمنافسة رئيس الوزراء الأرميني

2024-05-27 18:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

تنحّى اليوم الاثنين، رئيس الأساقفة الأرميني باغرات غالستانيان الذي يقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة من منصبه الديني مؤقتا لينافس نيكول باشينيان على منصب رئيس الوزراء. وأعلنت الكنيسة الرسولية الأرمنية الاثنين تنحية غالستانيان من "الخدمة الدينية والإدارية" بناء على طلبه.مع ذلك، ما زال لا يحقّ له تولي منصب رئاسة الوزراء بناء على القانون الأرميني نظرا إلى أنه يحمل جنسيتين: الأرمينية والكندية، فضلا عن وجود عقبات سياسية في طريقه. وقال غالستانيان الأسبوع الماضي إنه ينوي التخلي عن منصبه الديني لمنافسة باشينيان على منصب رئاسة الوزراء، تنفيذا لمتطلب تقني. وحشد رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان الآلاف على مدى الشهر الماضي للاحتجاج على قرار باشينيان إعادة