السوداني يفتتح مجسر الشالجية في بغداد ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية

2024-05-27 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (27 ايار 2024)، مجسر الشالجية في العاصمة بغداد ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية بطول (450) متراً.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح بوقت سابق اليوم المجسّر الرابط لطريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، بطول 470 متراً، ومجسّر ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين – حي المهندسين، وهي كلها ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد .



