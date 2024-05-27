2024-05-27 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بإصلاح المطاعم التي تعرضت إلى اعتداءات في العاصمة بغداد، مشيراً إلى استمرار التحقيقات مع المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم. وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ “إيشان”، أن الشمري وجّه بـ “إصلاح الأضرار في المطاعم التي تعرضت إلى الاعتداءات في بغداد”. وأضافت أن “تحقيقات موسعة تجري […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يوجّه بإصلاح المطاعم التي تعرضت لاعتداءات: نجري تحقيقاً مع المشتبه بهم أولاً على ايشان.