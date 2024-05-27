2024-05-27 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مجسرين في جانب الرصافة من بغداد، وآخر في جانب الكرخ. وحسب بيان مكتبه الإعلامي الذي ورد لـ “إيشان”، فإن السوداني “افتتح مجسر الشالجية في بغداد ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية بطول (450) م”. وأضاف المكتب أيضاً، أن “السوداني افتتح مجسّر ربط شارع الداخل باتجاه شارع […]

ظهرت المقالة خلال يوم واحد.. السوداني يفتتح ثلاثة مجسرات في العاصمة بغداد أولاً على ايشان.