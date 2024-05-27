2024-05-27 19:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة سيشم الإيطالية العاملة في قطاع النفط بالعراق يوم الاثنين، ابعاد احد احد موظفيها الإيطاليين بعد تجاوزه على شخصيات عراقية.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نود اعلام جميع الاخوة العراقيين الأعزاء بأن مدير أمن سيشم فرع العراق والشركة المتمثلة بإدارتها قد اتخذت الإجراءات المناسبة وقامت بإنهاء خدمات المدعو ميركو ايطالي الجنسية".

وبينت أنها "على مدار 12 سنة في العراق ترفض وبشكل قاطع أي إساءة إلى أي رمز من رموز العراق وأي إساءة إلى اي موظف عراقي بجميع الأحوال وعليه تم طرد الموظف من الموقع والعراق نهائيا".

وتداولت صفحات بالتواصل الاجتماعي أنباء قيام "ميركو الايطالي" بالإساءة بالألفاظ والسب بحق "أبو مهدي المهندس"، وذلك نتيجة رؤيته لصورة المهندس على إحدى السيارات المؤجرة العاملة في الشركة.