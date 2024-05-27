الأمن الوطني يطيح بشخص انتحل صفة والد مدير مكتب رئيس الوزراء

2024-05-27 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، تفكيك شبكات للنصب والاحتيال والقبض على 11 متهماً بانتحال الصفة، بينهم متهم انتحل صفة والد مدير مكتب رئيس الوزراء.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في ضوء المتابعة المستمرة والرامية إلى ملاحقة شبكات النصب والاحتيال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من الإطاحة بمتهم انتحل صفة والد مدير مكتب رئيس الوزراء ويقوم بابتزاز الدوائر الحكومية لأغراض مالية، حيث جرت عملية إلقاء القبض بالتنسيق مع مديرية أمن النجف بعد تفعيل الجهد الاستخباري الذي قاد إلى مكان سكناه داخل المحافظة، كما وتمكنت مفارزنا من القبض على متهم كان ينتحل صفة ابن مسؤول كبير في الدولة".

وأضاف: "في محافظات كربلاء وديالى وواسط ألقت مفارزنا القبض على 5 متهمين قاموا بانتحال صفات حكومية لغرض ممارسة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين".

ووفقا للبيان، وفي سياق متصل، "تمكنت المفارز من القبض على 4 متهمين انتحلوا صفة طبيب مختص، حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود أثناء ممارستهم هذه المهنة داخل عياداتهم في محافظات بغداد، وكربلاء وميسان".

مؤكداً أن "عمليات إلقاء القبض جرت وفق أوامر قبض قضائية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".