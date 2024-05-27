الجيش المصري يعلن مقتل أحد أفراد حرس الحدود في إطلاق نار في منطقة رفح

2024-05-27 19:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد حرس الحدود المصريين في إطلاق نار وقع على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة حيث تتواجد قوات اسرائيلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حول حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح ما أدى الى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين. وسبق أن أعلن الجيش الاسرائيلي أنه يجري تحقيقا في حادثة اطلاق نار وقعت على الحدود المصرية، مؤكدا وجود اتصالات مع مصر بهذا الشأن. ومنذ بدء الحرب بين حماس واسرائيل في قطاع غزة قي تشرين الأول/اكتوير، تلعب القاهرة