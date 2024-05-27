رئيس الوزراء يفتتح مجسر الشالجية في بغداد

2024-05-27 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مجسر الشالجية في بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مجسر الشالجية في بغداد ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية بطول (450)م".