المندلاوي يدعو الحكومات والبرلمانات العربية لبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة فلسطين

2024-05-27 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، الحكومات والبرلمانات العربية لبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة فلسطين، وإيقاف العدوان ورفع الحصار.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، حضر الجلسة الختامية للمؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والتي أقيمت في المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر".وأضاف البيان، أن المندلاوي، "قدّم خلال كلمته في اختتام أعمال المؤتمر، خالص تعازيه ومواساته للجمهورية الإسلامية الإيرانية برحيل رئيسها إبراهيم رئيسي ورفاقه من كِبار المسؤولين بحادثة الطائرة"، داعيا "الحكومات والبرلمانات العربية إلى بذل الغالي والنفيس لنصرة الأشقاء الفلسطينيين"، مؤكدا أن "العراق لن يدخر اي جهد في سبيل دعم القضية الفلسطينية وإيقاف حرب الإبادة، ورفع الحصار والظلم التأريخي عن كاهل الشعب الفلسطيني".وثمن المندلاوي، "جهود جميع البرلمانات العربية في دعم ومساندة العراق خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد خلال الدورة السابقة"، فيما دعا كل الأشقاء العرب إلى "تقديم كل أنواع الدعم للسيد إبراهيم بو غالي خلال رئاسته الحالية للاتحاد البرلماني العربي"، متمنياً "كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة".