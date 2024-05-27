رئيس كتلة دولة القانون: متابعة السيد السيستاني تلهم الشباب وتعطينا الأمل

2024-05-27 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب ياسر المالكي، اليوم الإثنين، أن متابعة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني لتفاصيل أمور المجتمع تلهم الشباب وتعطي الأمل.وذكر المالكي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "متابعة الإمام السيستاني (حفظه الله) لتفاصيل الأمور التي تخص الشؤون العامة للمجتمع، تلهم الشباب الجدَ والاجتهاد للعمل، وتعطينا الأمل لنحث الخطى من أجل حياةٍ أفضل، نسأل الله تعالى أن يمد في عمره المبارك".