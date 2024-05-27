البرلمان العربي يوافق على اعتراض العراق على "مبدأ حل الدولتين" ويرفعه من البيان الختامي

2024-05-27 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق البرلمان العربي، اليوم الاثنين، على اعتراض العراق على مبدأ حل الدولتين، ورفعه من البيان الختامي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "الاتحاد البرلماني العربي وافق على اعتراض وفد مجلس النواب العراقي، تضمين مقررات المؤتمر (مبدأ حل الدولتين)، وقرر رفعه من البيان الختامي للمؤتمر الـ (36) للاتحاد، الذي عقد اعماله في الجزائر للفترة 26-27آيار – 2024".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الجلسة الختامية، تكريم الرئاسة السابقة للاتحاد البرلماني العربي، ممثلة في رئاسة الشعبة البرلمانية لجمهورية العراق، حيث تم تقديم وسام ودرع لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، تثمينًا لجهوده المبذولة خلال فترة تولي العراق رئاسة الاتحاد".