2024-05-27 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

نفى المتحدث باسم جبهة "رفاق الثورة الإسلامية" المعروفة بـ"شريان"، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، أن يكون القيادي في هذه الجبهة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الجنرال محسن رضائي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أواخر الشهر المقبل.

وقال "روح الله سلغي" المتحدث باسم الجبهة في حديث لـ"بغداد اليوم"، عند سؤاله فيما إذا كان الجنرال رضائي سيترشح للانتخابات الرئاسية كما يجري تداوله: "هذه تكهنات إعلامية لا صحة لها"، مؤكداً أن "رضائي لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو الآن يمارس دوره في الحكومة كأمين مجلس التنسيق الاقتصادي للحكومة".

وكانت وسائل إعلام إيرانية بعضها محسوبة على التيار الأصولي المحافظ أفادت بأن محسن رضائي القائد السابق في الحرس الثوري ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية.

محسن رضائي مير قائد 69 عاماً وهو من مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، هو قائد عسكري كبير في الحرس الثوري، وسياسي من التيار الأصولي المتشدد وحالياً عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام وأمين مجلس التنسيق الاقتصادي في حكومة الراحل إبراهيم رئيسي.

وقد دخل محسن رضائي الانتخابات 4 مرات حتى الآن، وفي عام 2005 انسحب قبل يومين من التصويت، وفي عام 2009 ترشح للانتخابات وخسر أمام الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد، وحصل فيها على 1.7 بالمائة من الأصوات.

ورشح أيضا في الانتخابات الرئاسية 2013 وحصل على المرتبة الرابعة بعد حسن روحاني ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي.

كما شارك في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021 أمام أربعة مرشحين من بينهم إبراهيم رئيسي ولكن أيضاً خسر الانتخابات، وأصبح صاحب الرقم القياسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.