من بينها "الحج لاهل البيت".. الصدر يقدم 4 تفسيرات مغايرة لآية "من استطاع اليه سبيلا"

2024-05-27 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (27 ايار 2024)، 4 اطروحات وتفسيرات مغايرة عن المعنى من حصر حج بيت الله الحرام بـ"الاستطاعة" من خلال اية "من استطاع اليه سبيلا".

واعتبر الصدر في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، ان الاستطاعة قد تكون ان الحج لن يكون الا لمن استطاع الوصول الى الله، او استطاع ان يكون مؤمنا وليس مسلما فقط، او استطاع الوصول الى التوحيد الصحيح، او الاستطاعة لحج بيت الله، وبيت الله هم محمد وال محمد.



















