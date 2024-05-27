الياسري تطالب الاتحاد الدولي للاتصالات بإلزام شركات التواصل الاجتماعي باحترام ثقافات وديانات الشعوب

2024-05-27 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعطالبت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الإثنين، الاتحاد الدولي للاتصالات بإلزام شركات التواصل الاجتماعي باحترام ثقافات وديانات الشعوب.وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،: إن "الياسري وعلى هامش مشاركتها في الحدث رفيع المستوى لمنتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات والذي ينعقد في العاصمة السويسرية جنيف ، وجهت رسالةً هامة الى الاتحاد الدولي للاتصالات ITU طلبت فيها ان يتبنى الاتحاد اتخاذ الإجراءات المناسبة والاهتمام بمحتوى الانترنت الذي تنشره شركات التواصل الاجتماعي لشعوب العالم".وأكدت الياسري خلال كلمتها وفقاً للبيان، على "ضرورة ان يقوم الاتحاد بإلزام شركات التواصل الاجتماعي باحترام ثقافات وديانات الشعوب وعدم الإساءة لها من خلال الانفتاح المطلق لمحتوى الانترنت الذي تقدمه هذه الشركات".وأضافت الوزيرة، أننا "كشعوب إسلامية لا نجد تعاونا وتنسيقا كافيا من قبل هذه الشركات في هذا المجال مما يجعل المنظومة القيمية والمجتمعية عرضةً للاستهداف نتيجة عدم السيطرة على المحتوى"، كاشفة أن "العراق وعلى الرغم من مواجهته للإرهاب والظروف الأمنية التي أحيطت به إلا أنه حقق إجراءات كبيرة جداً ومتسارعة في مجالات البنى التحتية والتحول الرقمي".