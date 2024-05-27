زراعة كربلاء تنفذ حملة لمكافحة القوارض في بساتين المحافظة

2024-05-27 20:42:02 - المصدر: واع

كربلاء – واع – عباس الرحيميأعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الإثنين، البدء بتنفيذ حملة مجانية لمكافحة القوارض في بساتين المحافظة وحقولها.وقال رئيس قسم الوقاية ماجد حميد البهادلي- لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة كربلاء بدأ بتنفيذ حملة مجانية لمكافحة القوارض في عموم بساتين محافظة كربلاء المقدسة وحقولها؛ للحد من أخطارها على الأشجار والثمار والمحاصيل الزراعية".وأضاف، أن "الكوادر استخدمت مبيد كيموكام وهو من المبيدات المتخصصة كطعوم سامة، والحملة تستهدف مكافحة البساتين والحقول الزراعية شديدة الإصابة وتنفذ من قبل فنيي قسم الوقاية ووحداتها"، داعيا أصحاب البساتين والحقول شديدة الإصابة بالقوارض إلى مراجعة الشعب الزراعية لتسجيل أسمائهم وعناوين البساتين ليتم زيارة تلك المواقع ومكافحتها.