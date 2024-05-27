التواصل الحكومي يعلن إنجاز أكثر من 34 بطاقة وطنية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

2024-05-27 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد عضو فريق التواصل الحكومي ومسؤول اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة سيف عبد الكريم، اليوم الإثنين، إنجاز أكثر من 34596 بطاقة وطنية لمستفيدي الحماية الاجتماعية.وقال عبد الكريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد البطاقات الوطنية الموحدة المصدرة مجانا من دوائر الأحوال المدنية لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية ضمن حملة (العراق هويتي) بلغت لغاية اليوم في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان (٣٤٥٩٦) بطاقة".وأضاف، أن "الحملة تجري ومستمرة بإشراف فريق التواصل وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل/ هيئة الحماية الاجتماعية، داعيا المستفيدين إلى مراجعة أقسام الحماية في بغداد والمحافظات؛ لغرض جلب الاستمارة المختومة من الأقسام لأجل استكمال إصدار البطاقات الوطنية الموحدة المجانية".وتابع، أن "حملة (العراق هويتي) تنفذ بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة فريق التواصل الحكومي".