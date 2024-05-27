السوداني يفتتح عدة مشاريع خدمية لفك الاختناقات المرورية بالعاصمة

2024-05-27 21:00:10 - المصدر: قناة الثامنة

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأثنين، عدة مشاريع خدمية في العاصمة بغداد، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة. وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أن رئيس الوزراء افتتح مجسر الشالجية في بغداد ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية بطول (450) م. الى جانب افتتاح مجسّر ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين – حي المهندسين. واضاف البيان، أن السوداني افتتح ايضا المجسّر الرابط لطريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، بطول 470 متراً، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات في العاصمة بغداد .