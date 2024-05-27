نائب يدعو لإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والبيشمركة

2024-05-27 21:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أشاد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، بمستوى التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فيما دعا الى إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والبيشمركة.

وقال فقي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نتائج التعاون الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي وبين الآسايش والأمن الوطني وأجهزة الداخلية الأخرى أسفر عن تدمير عدد من الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية واعتقال عدد كبير من المطلوبين".

وأضاف أن "هناك تنسيقا أمنيا مشتركا بين بغداد وأربيل"، داعيا الى "تكثيف التعاون الأمني والإسراع بإنشاء غرف التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة للقضاء على خلايا داعش في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في المناطق الحدودية بين السليمانية وديالى ومناطق حمرين وقرب حدود كركوك".

وأشار الى أن "التعاون الأمني الاستخباري في الوقت الحالي هو الأفضل بين الجانبين منذ سنوات".

وفي وقت سابق، عقد في مدينة السليمانية، اجتماعا أمنيا ثلاثيا رفيع المستوى بين قوات بيشمركة كردستان والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

ووفقا لبيان رسمي، تلقته "بغداد اليوم"، فإن "الاجتماع حضره القائد العام لقوات 70 بيشمركة كردستان اللواء الركن عمر صالح حسن والمدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب وهاب حلبجيي ونائب قائد قيادة كوماندو ديار عمر ومدير مديرية العمليات في جهاز الأمن سرخيل كمال ومعاون عمليات قوات 70 في قوات بيشمركة اللواء الركن زانيار حسين زبير ووفد رفيع المستوى من الجيش العراقي برئاسة اللواء الركن علي مشجل المالكي قائد عمليات شرق صلاح الدين وحضور قوات التحالف الدولي".

وشدد الاجتماع، بحسب البيان، على "تطوير عمليات التنسيق والتعاون المشترك بين البيشمركة والجيش حفاظا على امن واستقرار المنطقة من تهديدات داعش، وأهمية تنفيذ عمليات أمنية مشتركة بين الجانبين لمطاردة فلول الإرهاب لا سيما في مناطق الفراغ الأمني الواقعة بين القوتين".