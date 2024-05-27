تفويج أكثر من 18 ألف حاج عراقي إلى السعودية

2024-05-27 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت بعثة الحج العراقية، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الحجاج الواصلين إلى مدينة مكة السعودية، لأكثر من 18 ألف شخص.

وأوضحت البعثة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الحجاج الوافدين إلى الديار المقدسة، بلغ (18288) حاجاً، قدموا جواً من المطارات العراقية ومنفذ عرعر الحدودي".

وأضافت أن "(11232) حاجاً يمكثون حاليا في المدينة المنورة، سيتم تفويجهم تباعاً وفق توقيتات محددة الى بيت الله الحرام، فيما يتواجد (5395) حاجا في مكة المكرمة".

وأكدت البعثة، أن "عملية تفويج الحجاج جواً وبراً بالتعاون مع الجهات الساندة، تسير بانسيابيّة عالية ودون تسجيل حوادث تذكر".