رئيس اللجنة المالية: رواتب الموظفين وتخصيصات التعيينات والعقود مؤمنة في الموازنة

2024-05-27 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين وتخصيصات التعيينات والعقود مؤمنة في الموازنة.وذكر المكتب الإعلامي للعطواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة المالية ترأس الاجتماع الموسع للجنة المالية النيابية، لمناقشة جداول موازنة ٢٠٢٤، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".وأضاف: أن "الاجتماع ناقش جداول وبيانات موازنة ٢٠٢٤ وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية، كما بحث عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات ، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموزانة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة".وأكد العطواني، بحسب البيان، "حرص لجنته على مناقشة وتحليل بيانات جداول موازنة ٢٠٢٤ بهدف تأمين متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة، منوها بأن تشخيص الخلل في بناء الموازنة لا يستهدف أحدا وانما يهدف لتحسين الأداء.".وتابع: "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال ٢٠٢٤، وتم الاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024 بعد تامين تخصيصات قانون الامن الغذائي في وحدات الانفاق".ونوه إلى أنه "تم التزام وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام ٢٠٢٣"، مشيراً إلى أن "تخصيصات التعيينات والعقود في موازنة ٢٠٢٣ مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال ٢٠٢".وأكد أن "قانون زيادة راتب المعين المتفرغ سيطبق خلال السنة المالية الجديدة ٢٠٢٥".