2024-05-27 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء، يوم الاثنين، مع ضيفه فريق النجف من دون اهداف في ديربي الفرات الاوسط ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي ، عند الساعة السادسة عصراً.

ورفع كربلاء رصيده للنقطة 31 بالمركز 51، كما رفع النجف رصيده للنقطة 53 بالمركز الخامس.

وفي ثاني مباريات الجولة فاز فريق زاخو على ضيفه فريق النفط بنتيجة 3-0 .

وجرت المباراة في الساعة السادسة عصرا على ملعب زاخو الدولي وأضاف حكم اللقاء علي حسين 17 دقيقة كوقت بدل ضائع لكثرة التوقفات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدفين دون مقابل للنفط ، جاء هدف زاخو الاول عن طريق اللاعب داروين غوليرمو ، وأضاف ناصر احمد الهدف الثاني في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني سجل احمد ناظم هدف زاخو الثالث في الدقيقة 90+13.

ورفع زاخو رصيده للنقطة 55 بالمركز الرابع وتجمد رصيد النفط عند النقطة 42 بالمركز 9.