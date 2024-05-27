2024-05-27 22:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، تأمين رواتب الموظفين وتخصيصات التعيينات والعقود في موازنة العام 2024. وقال العطواني خلال الاجتماع مع وزيري التخطيط والمالية لمناقشة موازنة 2024، إن “رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024”. وأكد “الاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم إنفاقها في العام الماضي إلى العام 2024 بعد تامين تخصيصات […]

ظهرت المقالة المالية النيابية: رواتب الموظفين وتخصيصات التعيينات مؤمّنة بموازنة 2024 أولاً على ايشان.