2024-05-27 22:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مجلس الحرب الصهيوني، أقر مقترحاً، سيقوم فريق المفاوضات بتسليمه غداً الخميس إلى الوسطاء. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن “فريق المفاوضات سيسلم الوسطاء غدا مقترحا أقره مجلس الحرب لإنجاز صفقة تبادل أسرى”. وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن “صفقة تبادل الأسرى لا بد أن […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: فريق المفاوضات سيسلّم الوسطاء غداً مقترحاً لإنجاز صفقة تبادل الأسرى أولاً على ايشان.