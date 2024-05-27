2024-05-27 22:00:09 - المصدر: منصة إيشان

حققت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، الفوز بإحدى الجوائز المطروحة في مسابقة ملكة جمال الأرجنتين، بعد أن فشلت في التتويج بالمسابقة، ووضع حد لفوز الفتيات صغيرات السن بالجائزة التي تنال اهتمام الكثير حول العالم. وأثنى كثيرون على مشاركة أليخاندرا رودريغيز، وهي مستشارة قانونية بإحدى المستشفيات، في المسابقة، مشيرين إلى أن دخولها المنافسة يعد […]

ظهرت المقالة امرأة ستينية تفوز بلقب “أفضل وجه” في مسابقة ملكة جمال الأرجنتين أولاً على ايشان.