في محافظتين.. القبض على رجل حاول قتل زوجته وتفكيك شبكة مخدرات

2024-05-27 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة، يوم الاثنين، عن القبض على شخص كان يروم قتل زوجته بمسدس في منطقة القاهرة شرقي بغداد

وقال إعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بفوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع، وبإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة القاهرة كان يروم قتل زوجته اثر خلاف بينهم".

ولفت إلى أن "الزوج تم القبض عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة أصوليا".

وفي حادثة أخرى، تمكنت مديرية مكافحة مخدرات النجف، من إلقاء القبض على شبكة لترويج المخدرات بينهم شخص اجنبي.

وقال مصدر امني لشفق نيوز، إن "مخدرات النجف أطاحت بشبكة من مروجي المخدرات أحدهم أجنبي الجنسية واثنين من الكوفة".