2024-05-27 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحّلت الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم الاثنين، اثنين من سائقي الحافلات وفرض غرامة مالية عليهما، لمخالفتهما الانظمة والقوانين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها" اعادت اثنين من سائقي الحافلات، من المملكة العربية السعودية الى البلاد لمخالفتهما الأنظمة والقوانين وحملهما الممنوعات من السجائر، وغيرها، ومحاولة إدخالها إلى الديار المقدسة".

واضافت ان "الهيئة اصدرت عقوبة بحرمان السائقين من دخول الديار المقدسة مدى الحياة، وفرض غرامة مالية عليهما، لعدم التزامهما بالقوانين والأنظمة رغم توجيهاتها المتكررة لسائقي الحافلات بضرورة الالتزام بالتعليمات".

ودعت الهيئة سائقي الحافلات إلى "الالتزام بالتعليمات والانظمة والقوانين وعدم حمل الممنوعات، وعدم تعريض ضيوف الرحمن للمضايقات والتأخير في عملية تفويجهم لبيت الله الحرام، وسيتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية من كلا البلدين".