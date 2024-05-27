وفاة طالب جامعي واصابة زميله بانحراف سيارته على طريق كركوك تكريت

2024-05-27 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك يوم الاثنين، بأن طالبا في كلية الادارة والاقتصاد توفي وأصيب زميله بانحراف سيارتهم على طريق كركوك- تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع مساء اليوم على طريق كركوك تكريت ضمن ناحية الرشاد (40 كم جنوب غربي كركوك)، لانحراف سيارة نوع اوبترا بيضاء اللون وتسبب عنها وفاة الطالب في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة تكريت حارث عبدالله سلمان وهو من اهالي ناحية العلم وأصابة زميل كان معه".

واضاف المصدر ان "الجثة أخليت للطب العدلي والمصاب الى المستشفى للعلاج"، لافتا إلى أن "سبب الحادث هو انحراف السيارة بسبب السرعة العالية".