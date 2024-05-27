2024-05-27 22:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد انطلاق مباراة الكلاسيكو بين الجوية والزوراء وسط حضور واهتمام كبير، تعرضت ارضية ملعب المدينة الدولي "الحبيبية" الى انتقادات واسعة من قبل الجماهير، ما دفع وكالة "بغداد اليوم"، الى اجراء بحث عن ارضية الملعب وسبب ظهورها بهذا الشكل بعد ان كانت بمواصفات عالمية نفذت من قبل الشركة التابعة للكابتن فلاح منفي، واستبدالها قبل فترة من الزمن باخرى رديئة، من قبل وزارة الشباب والرياضة، بحسب مختصين.

واوضحت الصور من داخل الملعب تضرر الارضية، ما دفع الى طرح تساؤلات عن سبب استبدال الارضية السابقة التي كانت بمواصفات عالمية؟ ولماذا دمرت ارضية هذا الصرح الرياضي المهم؟

وقال مختصون، ان الارضية السابقة لملعب الحبيبية تم تنفيذه بالنوع المعروف "هايبرد مكس" المستخدم في اغلب ملاعب دول العالم المتحضرة، فيما اشاروا الى ان هذا النوع من زراعة ارضيات الملاعب الذي يمر باكثر من ستة مراحل، استخدمه الكابتن فلاح منفي ايضا بزراعة ارضية ملعب الناصرية.





الأرضية الحالية:









الأرضية السابقة:





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