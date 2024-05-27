مجلس البصرة: سنذهب بوفد كبير لبغداد لمنع تخفيض حصة المحافظة

2024-05-27 22:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة البصرة جهاد العبادي، اليوم الاثنين (27 ايار 2024)، رفضه لتقليل موازنة محافظة البصرة، مشيرا الى ان المحافظة تطلب الحكومة مبالغ طائلة من البترودولار.

وقال العبادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البصرة بأمس الحاجة للأموال وهي تنتج ما يقارب 80% من النفط الخام وتمول الخزينة العراقية بنفس النسبة"، مشيرا الى ان "وفدا كبيرا من مجلس البصرة ونواب المحافظة والمحافظ سيذهب الى بغداد للتفاوض ومنع تخفيض حصص البصرة، خصوصا وان المحافظة لديها أموال طائلة بذمة الحكومة العراقية من البترودولار".

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