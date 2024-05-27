"ديربي العاصمة".. الزوراء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من غريمه القوة الجوية في "نجوم العراق"

2024-05-27 22:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق الزوراء من حسم ديربي بغداد بعد تحقيقه الفوز على فريق القوة الجوية بنتيجة 1-0 في آخر مواجهات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة مساء على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف الزوراء في الدقيقة 64 عن طريق حسن عبد الكريم حيث سددها "قوقية" من كرة ثابتة من مسافة بعيدة عجز حارس الجوية محمد حميد من أبعادها.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم دولي مؤلف من الأماراتي عادل النقبي حكما وسطا، ويساعده مواطنيه احمد الراشدي مساعدا أولا، وسبت عبيد مساعدا ثانٍ، والحكم العراقي زيد ثامر، وحكم الفار الاماراتي عيسى العاجري.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 60 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد فريق عند النقطة 66 بالمركز الثاني.