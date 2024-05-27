صلاح الدين.. ندوة لتوعية من خطر المخدرات وأثرها على المجتمع

2024-05-27 22:42:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأقامت شركة مصافي الشمال في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، ندوة توعوية ضد آفة المخدرات، وأثرها السلبي على المجتمع.وقال مدير قسم الأمور الطبية في شركة مصافي الشمال فولاذ شاهر، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها خطر على الأسرة والمجتمع لأن المتعاطي قد يتحول الى مدمن، وقد يرتكب جرائم وأفعالا خارجة عن القانون".وأضاف، أن "هدف الندوة توعوية وشركة مصافي الشمال خالية من حالات تعاطي المخدرات".من جانبها ذكرت مسؤولة شؤون المرأة في مصافي الشمال سناء سلمان، لوكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "الندوة حضرتها شخصيات من وزارة الداخلية"، مشيرة الى ان "آفة المخدرات لها أثر سلبي على المجتمع وهنالك أهمية بالغة لتوعية الأسرة والمجتمع".مدير هيئة إدارة وتنمية الموارد البشرية في شركة مصافي الشمال عبد شيحان، أوضح ان "الندوة تضمنت إظهار دور الأسرة ففي مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مؤكدا أن "هذه الآفة الخطيرة تمثل بمثابة معركة يخوضها البلد ضد من يحاول التأثير على المجتمع عبر ترويج المخدرات"، مبينا أنه "لا يمكن للتشريعات لوحدها ان تعمل شيئا دون تدخل من الأسرة والدور الرقابي للعوائل".وذكر مدير حماية الأسرة والطفل في صلاح الدين العميد خميس العيساوي: "حضورنا في مصافي الشمال يأتي للمشاركة في هكذا ندوة مهمة تستهدف توعية المجتمع".وأضاف، "نحن كأجهزة أمنية نعمل ليلا ونهارا لملاحقة من يروج لها من أجل حماية مجتمعنا من هذه الآفة الخطيرة، ".