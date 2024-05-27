الزوراء ينهي كلاسيكو دوري النجوم بفوزه على الجوية

2024-05-27 22:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اختتمت مباراة الكلاسيكو بين نادي القوة الجوية ونادي الزوراء بنتيجة هدف دون رد لصالح الزوراء ضمن آخر مواجهات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وأقيمت المباراة اليوم الأثنين على ملعب المدينة الدولي بقيادة الحكم الاماراتي عادل النقبي وبتعليق العماني خليل البلوشي وبحضور رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس الاسباني ، الذي يتواجد لافتتاح مقر الرابطة في بغداد. واتى هدف نادي الزوراء الوحيد باقدام اللاعب حسن قوقية في الدقيقة 64 من ركلة ثابتة في الشوط الثاني من المباراة. تعتبر هذه المباراة من أهم مباريات الدوري العراقي الممتاز، حيث التقى الفريقان في قمة مثيرة تجمع صاحب المركز الثاني، القوة الجوية، مع الزوراء