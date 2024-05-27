2024-05-27 22:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنّ إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المسموح به، بينما أشار تقرير آخر إلى تعليق المفاوضات بين الوكالة وطهران بسبب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. وسلطت الوكالة، الضوء على التصعيد النووي من جانب إيران، وقالت إنّ المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب بلغت 6201,3 كيلوغراماً في 11 أيار/مايو الجاري مقارنة مع 5525,5 كيلوغراماً في شباط/فبراير، أي أكثر بثلاثين ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علماً أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية. وأشارت إلى أنّ إيران تخطّت بشكل كبير السقف المحدّد لتخصيب اليورانيوم