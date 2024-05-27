هيئة الحج ترحل اثنين من سائقي الحافلات لمخالفتهم القوانين

2024-05-27 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعرحلت الهيئة العليا للحج والعمرة، اثنين من سائقي الحافلات وفرض غرامة مالية عليهما، لمخالفتهما الانظمة والقوانين.وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها" اعادت اثنين من سائقي الحافلات، من المملكة العربية السعودية الى البلاد لمخالفتهما الانظمة والقوانين وحملهما الممنوعات من السكائر، وغيرها، ومحاولة ادخالها الى الديار المقدسة".واضافت ان" الهيئة اصدرت عقوبة بحرمان السائقين من دخول الديار المقدسة مدى الحياة، وفرض غرامة مالية عليهما، لعدم التزامهما بالقوانين والأنظمة رغم توجيهاتها المتكررة لسائقي الحافلات بضرورة الالتزام بالتعليمات".واهابت الهيئة بسائقي الحافلات الالتزام في التعليمات والانظمة والقوانين وعدم حمل الممنوعات، وعدم تعريض ضيوف الرحمن للمضايقات والتأخير في عملية تفويجهم لبيت الله الحرام، وسيتعرض المخالف الى المسائلة القانونية من كلا البلدين.