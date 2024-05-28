وفاة حاج عراقي بسبب أزمة قلبية في مكة المكرمة

2024-05-28 00:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت بعثة الحج العراقية، يوم الاثنين، بوفاة حاج عراقي، عن عمر ناهز 81 عاماً بسبب أزمة قلبية في مكة المكرمة أثناء حضوره لتأدية مناسك الحج.

وقالت بعثة الحج العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "البعثة تتقدم ببالغ تعازيها ومواساتها بوفاة الحاج (مهدي لطيف جاسم) مواليد 1943 من محافظة بغداد، الذي وافته المنية اليوم في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة ، بسبب ازمة قلبية ألمت به" .

وختمت بالقول: "تغمد الله تعالى الفقيد بواسع رحمته والهم ذويه الصبر والسلوان".

وكانت بعثة الحج العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحجاج الواصلين إلى مدينة مكة السعودية، لأكثر من 18 ألف شخص.

وأوضحت البعثة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الحجاج الوافدين إلى الديار المقدسة، بلغ (18288) حاجاً، قدموا جواً من المطارات العراقية ومنفذ عرعر الحدودي".

وأضافت أن "(11232) حاجاً يمكثون حاليا في المدينة المنورة، سيتم تفويجهم تباعاً وفق توقيتات محددة الى بيت الله الحرام، فيما يتواجد (5395) حاجا في مكة المكرمة".

وأكدت البعثة، أن "عملية تفويج الحجاج جواً وبراً بالتعاون مع الجهات الساندة، تسير بانسيابيّة عالية ودون تسجيل حوادث تذكر".