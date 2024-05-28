2024-05-28 00:48:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: حيدر كاظم



حسم الزوراء قمّة الكلاسيكو لصالحه بالتفوق على الغريم التقليدي القوة الجويَّة بهدف واحد من دون رد سجله اللاعب حسن عبد الكريم (قوقية) عند الدقيقة 63، في المباراة التي ضيّفها أمس الاثنين ملعب المدينة الدولي لحساب الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين وحضرها وفد رفيع من رابطة لا ليغا يتقدمه خافيير تيباس، وأدارها بنجاح الطاقم التحكيمي الإماراتي الدولي المؤلف من عادل النقبي (حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعداً أول) وسبت عبيد (مساعداً ثانياً)، وعيسى الهاجري (حكم الفيديو).

بدأ اللقاء الجماهيري بتحفظ وغلق تام للمناطق الدفاعية من قبل الفريقين، خوفاً من الهدف المبكر، وكانت هناك بعض المحاولات على المرميين، غير أنها لم تسفر عن شيء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي النصف الثاني من المواجهة دخل النوارس برغبة كبيرة بتحقيق الفوز، إذ تناقل الكرات بشكل مميز وتسبّب في إرباك خطوط الصقور في أكثر من مناسبة، لتأتي الدقيقة 63 بالبشرى للقلعة البيضاء حينما سجّل حسن عبد الكريم (قوقية) هدف الحسم من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان في شباك الحارس محمد حميد، وحاول بعدها الجوية العودة إلى أجواء المباراة، إلا أنَّ الزوراء قابله بتنظيم دفاعي مميز وتمركز محكم، ولم تأت بجديد الدقائق العشر المحتسبة كوقت إضافي، ليعلن النقبي صافرة الختام بتفوق النوارس بهدف نظيف، ليرتفع رصيده للنقطة (60) في المركز الثالث، وبذلك جدّد آماله بمواصلة المنافسة على اللقب، في حين تجمّد رصيد الصقور الوصيف عند (66 نقطة)، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن الشرطة المتصدر مع مباراة مؤجلة له أمام زاخو.

وفي بقية مباريات أمس تغلب زاخو على نظيره النفط بثلاثية نظيفة جاءت بإمضاء المحترف الكولومبي داروين غوليرمو لوبيز في الدقيقة 16 ثم أضاف اليمني ناصر محمدوه الهدف الثاني (د34)، قبل أن يسجل زميله أحمد ناظم ثالث أهداف أبناء الخابور قبل النهاية بثوان معدودة.

وبهذه النتيجة عزز الفريق الشمالي موقعه في المركز الرابع وله 55 نقطة، وفي المقابل لدى النفط صاحب المرتبة التاسعة 42 نقطة وهو يتخلف بفارق الأهداف عن الحدود الثامن.

وفي لقاء آخر تعادل كربلاء أمام النجف سلباً، وأصبح في رصيد العميد 31 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما يمتلك غزلان البادية خامس الترتيب (53 نقطة).