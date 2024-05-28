2024-05-28 01:00:08 - المصدر: منصة إيشان

طالب المرشح لرئاسة مجلس النواب، محمود المشهداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من عدد الأوراق الباطلة والأوراق التي فيها حك وشطب خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، في يوم السبت (18 أيار 2024)، الذي عُرِفَ بـ “السبت السني” بعد السباق بين سياسيي المكون للحصول على كرسي الرئاسة. وأظهرت مخاطبة حملت توقيع المشهداني، وموجهة إلى رئيس مجلس النواب […]

ظهرت المقالة مشاكل “السبت السني”.. المشهداني يطالب بتشكيل لجنة “تتحقّق” من أوراق انتخاب رئيس البرلمان أولاً على ايشان.