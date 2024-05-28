2024-05-28 01:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، شن عملية قصف بثلاث طائرات مسيرة، ضربت أهدافاً عسكرية في إيلات بمنطقة “أم الرشراش” داخل الأراضي المحتلة. وذكرت المقاومة في بيان ورد لـ “إيشان”: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو […]

ظهرت المقالة بـ “الثلاث”.. “مقاومة العراق تقصف أهدافاً عسكرية صهيونية في إيلات أولاً على ايشان.