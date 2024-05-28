2024-05-28 01:00:08 - المصدر: منصة إيشان

رحّلت الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم الاثنين، اثنين من سائقي الحافلات وفرض غرامة مالية عليهما، لمخالفتهما الانظمة والقوانين. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنها “أعادت اثنين من سائقي الحافلات، من المملكة العربية السعودية إلى البلاد لمخالفتهما الأنظمة والقوانين وحملهما الممنوعات من السجائر، وغيرها، ومحاولة إدخالها إلى الديار المقدسة”. وأضافت أن “الهيئة أصدرت عقوبة […]

ظهرت المقالة هيئة الحج العراقية ترحّل سائقين اثنين حاولا إدخال “الممنوعات” إلى السعودية أولاً على ايشان.