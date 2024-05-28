العراق يدين استهداف الكيان الصهيوني مخيم النازحين في رفح

2024-05-28 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الخارجية، عن إدانةِ واستنكارِ جُمهوريَّةِ العراقِ الشديدِ لاستهداف سُلطةِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لمخيم النازحين في رفح.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "تُعربُ عن إدانةِ واستنكارِ جُمهوريَّةِ العراقِ الشديدِ لاستمرارِ اعتداءاتِ سُلطةِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ، واستهدافِها الأخيرِ لمُخَيَّمِ النَّازحينَ الفلسطينيِّينَ الأبرياءِ في رَفحَ، جَنوبِيَّ قطاعِ غزّةَ".وأكدت أنَّ "هذه الأفعالَ الإجراميَّةَ التي تستمرُّ سُلطةُ الاحتلالِ بارتكابِها تَستوجِبُ تدخُّلاً دَولياً رادعاً"، داعية المُجتمعَ الدوليَّ إلى "فرضِ عُقوباتٍ على الكيانِ الإسرائيليِّ، لما تُمثِّلُه مجازرُه ومُمارساتُه العُدوانيَّةُ من خرقٍ واضحٍ للقانونِ والقَراراتِ الدوليَّةِ".