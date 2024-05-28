ريال مدريد يزعج باريس في صفقة المستقبل

2024-05-28 08:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيدخل ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في سباق شرس للفوز بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن ريال مدريد سيتقدم بعرض مالي قيمته 30 مليون يورو بخلاف مكافآت مالية لضم ليني يورو مدافع فريق ليل.وأضافت أن إدارة النادي الملكي لديها ثقة كبيرة، وطالبت يورو بالانتظار لحين التوصل لاتفاق مع مسؤولي ليل.وأشارت إلى أن بي إس جي يتخلف حاليا وراء ريال مدريد في سباق الفوز بصفقة ليني يورو البالغ من العمر 18 عاما.ولفت مدافع ليل الأنظار إليه بقوة، وترددت أنباء عديدة عن رغبة أكثر من ناد في ضمه مثل ليفربول الإنجليزي بينما يتنافس باريس والريال على هذه الصفقة منذ فترة.وينتهي تعاقد ليني يورو مع نادي ليل بنهاية الموسم المقبل في صيف 2025.المصدر : كورة