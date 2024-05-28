أسعار النفط ترتفع بفضل توقعات الطلب على الوقود الأمريكي (تحديث)

2024-05-28 08:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف، قبل قرار سياسة الإنتاج من أوبك + في اجتماع 2 يونيو.

وبحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت تسليم يوليو 21 سنتا إلى 83.31 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لشهر أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 21 سنتًا إلى 83.09 دولارًا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز 78.90 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.18 دولار، أو 1.52%، عن إغلاق يوم الجمعة، بعد أن تم تداولها خلال عطلة أمريكية بمناسبة يوم الذكرى دون التوصل إلى تسوية.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين في تعاملات هادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم اتسم بآفاق أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.

وقال بعض المحللين إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم القيادة الصيفية والإجازات في الولايات المتحدة قدمت دعما للأسعار.

وعلى الرغم من الرأي العام القائل بأن أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول قد تؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط، فإن "بيانات الحركة في الوقت الحقيقي تشير إلى أن نمو الطلب على النفط لا يزال صحيًا على نطاق واسع"، حسبما قال المحلل في بنك UBS جيوفاني ستونوفو في مذكرة للعملاء.

على جبهة السفر الجوي، أظهرت بيانات من شركة تحليلات الطيران OAG أن عدد المقاعد في الولايات المتحدة على الرحلات الداخلية لشهر مايو ارتفع بنسبة 5٪ على أساس شهري وحوالي 6٪ على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 90 مليونًا، متجاوزًا مستويات 2019.

وأضافت البيانات أن أعداد مقاعد الطيران الدولية لشهر مايو ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي إلى حوالي 14.2 مليون، مع ارتفاع المستويات أيضًا بنسبة 8% عن نفس الفترة من عام 2019.

وفي الوقت نفسه، ستتجه الأنظار أيضًا إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لـ أوبك + في 2 يونيو، حيث يتوقع المتداولون والمحللون بقاء تخفيضات الإنتاج في مكانها ودعم الأسعار بشكل أكبر.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر من دول أوبك+ إن من المرجح تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام.

كما عزز الانخفاض الطفيف في الدولار الأمريكي الأسواق.