باريس يكشف موعد مرانه الأول بعد رحيل مبابي

2024-05-28 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لويس انريكي موعد المران الأول للفريق استعدادا للموسم الجديد 2025/2024.وكشفت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن الفريق الباريسي سيبدأ تدريباته يوم 15 تموز المقبل بعد 24 ساعة من انتهاء بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا.وأشارت إلى أن اليوم الأول سيشهد خضوع اللاعبين لاختبارات طبية وبدنية، بينما سينضم اللاعبون الدوليون تباعا حسب مسيرة المنتخبات في البطولتين.وذكرت أن الظاهرة المميزة ستكون انطلاق مرحلة ما بعد كيليان مبابي في باريس، حيث يستعد اللاعب للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.ونوهت بأن مبابي ظهر لآخر مرة بقميص باريس في مباراة أولمبيك ليون في نهائي كأس فرنسا، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.وكان إنريكي استهل موسمه الأول مع الفريق الباريسي بالتتويج بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر) والتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.وينتهي تعاقد المدرب الإسباني مع العملاق الباريسي في صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث حتى 2026.المصدر : كورة