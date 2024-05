عبر إذاعة الناصرية.. مدير رياضة ذي قار يحدد موعد افتتاح ملعب الناصرية الدولي

2024-05-28 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مدير شباب و رياضة الناصرية الكابتن مهند السهلاني، اليوم الاثنين، موعد افتتاح ملعب الناصرية الدولي، فيما أشار إلى, أن الأمور الفنية عطلت إنهاءه. وقال السهلاني في لقاء على “إذاعة الناصرية” إنه “كان من المؤمل افتتاح الملعب الاول من شهر 6 حزيران إلا أن بعض الأمور الفنية...

