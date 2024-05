عبر [الناصرية بودكاست].. نائب محافظ ذي قار يعلن إنشاء مشاريع جديدة للكهرباء في المحافظة

2024-05-28 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي، اليوم ، أن حل أزمة الكهرباء في ذي قار ليست فقط بزيادة ساعات التجهيز بل بإنشاء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في المحافظة، فيما أشار الى أن هذا ما أعدت له الحكومة المحلية من خطط لانشاء مشاريع جديدة في مجال...

