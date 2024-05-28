عرض عشرات المشاريع الطلابية في مؤتمر المعهد التقني في النجف

2024-05-28 09:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

عقد المعهد التقني النجف احدى تشكيلات جامعة الفرات الأوسط التقنية مؤتمره الخامس لمناقشة مشاريع التخرج المتميزة الريادية لعام 2024، وسط حضور عدد من الشخصيات العلمية والثقافية والسياسية ضمن مهرجان ذكرى الـ 45 لتأسيس المعهد التقني النجف الذي تضمن فعاليات عديدة. ويهدف المؤتمر وبحسب اللجنة المنظمة إلى تطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلبة وخلق روح التنافس والإبداع لتنمية التفكير الإبداعي للطلبة لإنجاز بحوث تطبيقية تساهم في مواكبة مخرجات العلم الحديثة مع ملائمة متطلبات وحاجات سوق العمل. وقد تم عرض 42 مشروعًا من قبل الطلاب، شملت مجالات مختلفة مثل التقنيات الطبية والهندسية والتكنولوجية والتطبيقية وكانت البحوث الريادية 42 من اصل 300 بحث