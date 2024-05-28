2024-05-28 09:42:07 - المصدر: منصة إيشان

زعمت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم وشم هم أكثر عرضة للإصابة باللمفوما (الورم الليمفي)، وهو نوع من سرطان الدم، والذي يؤثر على الجهاز المناعي. وأجريت الدراسة بقيادة فريق من جامعة لوند في السويد. وتشير النتائج إلى أن الحصول على وشم يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بسرطان اللمفوما بنسبة 21%. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات […]

ظهرت المقالة دراسة: الوشم يعرض صاحبه للإصابة بالسرطان بنسبة 21 بالمئة أولاً على ايشان.