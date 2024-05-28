2024-05-28 10:12:54 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط،يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 80 سنتا ليصل الى 80.99 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 80 سنتا ليصل الى 83.94 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط لتواصل مكاسب الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف، قبل قرار سياسة الإنتاج من أوبك + في اجتماع 2 يونيو.