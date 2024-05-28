أسعار الذهب تقفز وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

2024-05-28 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، المبكرة، رغم اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الامريكية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة عند 2353 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2354 دولارا.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدوره الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي).

وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات قيام البنك المركزي الامريكي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.81 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1056.15 دولار وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 992.50 دولار للأونصة.

المصدر: وكالات



